Беременная дочь певицы Славы пожаловалась на токсикоз и сильные боли в тазу

Беременная дочь певицы Славы Александра Морозова совсем скоро родит первенца. Примерно через две недели девушка впервые станет мамой. В социальных сетях блогер регулярно делится с поклонниками тем, как протекает ее первая беременность.

Сегодня Саша неожиданно пожаловалась на недомогание. Время от времени Морозова стала чувствовать тошноту и головокружение. Кроме того, у будущей матери отмечались сильные боли в тазу.

«У меня болят тазовые кости ночью, признаки токсикоза приветствуют с утра, хотя девять месяцев их не было», — написала дочь Славы.

Также звездная наследница отметила, что даже обратилась к врачу. Но доктор пояснил, что такая реакция на предстоящие роды является абсолютно нормальной.