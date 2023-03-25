Дочь Любови Успенкой Татьяна вышла на сцену телешоу «Моя мелодия» в наряде с глубоким декольте

На канале канале «Россия 1» продолжается музыкальное шоу «Моя мелодия». Вчера на экраны вышел второй выпуск проекта. Он был полон сюрпризов и ярких эмоций.

Пожалуй, одним из самых ярких моментов в шоу стало появление дочери Любови Успенской. Татьяна Плаксина в свое время смогла побороть наркотическую зависимость, теперь она с удовольствием покоряет российскую сцену.

В проекте 33-летняя звездная наследница блистала в соблазнительном мамином платье с глубоким декольте. Тем самым девушка приковывала к себе внимание зрителей.

«Обалдеть! Даже не узнала свою дочь. Смотрю —это мое платье, оно единственное, шила его на заказ. Думаю, где эта девочка взяла платье. А затем она повернулась — и увидела свою дочь! Меня захлестнули эмоции», — высказалась Любовь Успенская.



