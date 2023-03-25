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Глава ФЗНЦ Шугалей призвал законодательно урегулировать процесс перехода военнослужащих в ЧВК

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Глава ФЗНЦ Шугалей призвал законодательно урегулировать процесс перехода военнослужащих в ЧВК
В России
Фото из открытых источников

Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил главе комитета по обороне Госдумы РФ Андрею Картаполову обращение с просьбой решить вопрос с урегулированием перехода военнослужащих и мобилизованных в ЧВК «Вагнер». Копию письма он опубликовал в своем Telegram-канале.

Шугалей сообщил, что очень часто получает от участников спецоперации соответствующие запросы.

«Я постоянно получаю от военнослужащих и мобилизованных просьбы помочь перевестись в ЧВК «Вагнер», как в более эффективную организацию и несправедливо, что такой возможности нет. Также получаю много жалоб на Министерство обороны, однако не считаю возможным публично их озвучивать», — написал он.

Шугалей выразил надежду, что российские депутаты серьезно подойдут к рассмотрению этой проблемы. Он также уточнил, что направил обращение как в электронную приемную Картаполова, так и на почту комитета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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