Ксения Собчак показала подросшего сына Платона от Максима Виторгана

Ксения Собчак показала новое фото своего сына Платона. Ребенок на снимке запечатлен с недовольным лицом, поскольку не хотел принимать участие в утреннике.

Журналистка родила мальчика от Максима Виторгана. С режиссером звезда рассталась, когда сыну было всего три года. Вскоре Платону исполнится 7 лет. Телеведущая редко делится фото наследника, но, видимо, сделала исключение. В кадре у ребенка забавное выражение лица.

«Кровь, как говорится, не водица. У меня такое выражение, когда меня заставляют участвовать в забавах. Получился мем – я на любой вечеринке», - написала Ксения.

Сын Собчак в 5 лет пошел в специализированную школу. Мальчик активно занимается плаванием, изучает иностранные языки. Сын Максима Виторгана не любит гаджеты, поэтому мама читает ему книги. Во время отдыха он нередко играет в настольные игры.