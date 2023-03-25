Лайма Вайкуле объяснила причину своего негатива в сторону России тем, что ей стало оченьстрашно

Латвийская и советская певица Лайма Вайкуле последний год не давала концертов в России. После начала специальной операции она изменила свое отношение к Российской Федерации, перешла на негатив в сторону ее властей и обычного народа.

В частности, 68-летняя артистка негативно высказывалась о правительстве. Спустя год Лайма решила объяснить свой негатив в сторону России своим фанатами.

«Меня тогда сильно захлестнули эмоции. Мне стало очень страшно», — отметила исполнительница.

Стоит сказать, что после начала СВО Вайкуле отказалась от гонораров, к которым привыкла, выступая в РФ. В итоге, звезда эстрады гастролирует за рубежом, но там нет такого большого количества поклонников, и, соответственно, заработков.