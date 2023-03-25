Латвийский театр кукол отменил русский спектакль про Чебурашку и Крокодила Гену

Латвийский театр кукол решил снять с репертуара русский спектакль про Чебурашку и Крокодила Гену. Об этом сообщается на сайте театра.

«В связи с неприемлемым для Латвийского театра кукол использованием детских персонажей в российской военной пропаганде в театре прекращают показ этого спектакля», — сказано в сообщении.

Все зрители, которые купили электронные билеты на постановку, смогут получить автоматический возврат денег на счета. Тем людям, кто купил билеты в кассах, можно их сдать обратно и получить потраченные деньги.

Постановки на русском языке в Латвийском театре кукол продлятся до конца сезона. В следующем сезоне спектаклей на русском языке уже не будет.