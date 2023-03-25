Леушин сказал, что люди верили Чулпан Хаматовой, а она их «поматросила и бросила»

Заслуженный артист Олег Леушин заявил, что отъезд некоторых артистов из РФ вызвал у россиян возмущение и даже боль. Особенно Чулпан Хаматова. Реакцию зрителей он объясняет разочарованием – «люди верили» актрисе, но она фанатов «поматросила и бросила».

«Это предательство. Когда «поматросил и бросил». Ей люди верили. Ее благотворительные фонды, фильмы, спектакли. Казалось: вот, трудно найти патриотичней человека. Верили, что все искренно, все от души. Стало что не по ней, человек бросил все, изменил свою позицию на 180 градусов. Где и когда он был искренний – тогда либо сейчас? Это оскорбляет лучшие чувства у людей.

Актер для зрителей - что-то недосягаемое, это икона, которая разговаривает с экрана. Ты веришь ему, порой влюбляешься. Вдруг твою любовь топчут на корню, человек не понимает: как так, за что предали? Я не говорю, что зрители деньги платили, на наши деньги ты жила. Про поступок Чулпан Хаматовой скажу два слова: подлость и тупость», - сказал Леушин.