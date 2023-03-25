Лолита снялась в одном бюстгальтере и продемонстрировала несовершенства своей фигуры

59-летняя Лолита Милявская показала поклонникам несовершенства своей фигуры. Исполнительница сняла видеоролик перед зеркалом в одном бюстгалтере. Видео артистка опубликовала в социальных сетях.

Тот самый момент, когда день начался, ты проснулся, пошел почистить зубы, но первое, что видишь — несовершенства своей фигуры. Ну что это такое, висят бока. Есть способ, чтобы убрать их, нужно штаны подтянуть, - написала Лолита.

Подписчики оценили чувство юмора Милявской. Они отметили, что знаменитость, учитывая возраст, очень хорошо выглядит. Также они поблагодарили кумира за честность.

Недавно Лолита рассказала, что отказалась от спиртного, что позитивно повлияло на вес. Пр этом исполнительница не соблюдала никаких диет. Избавиться от лишних сантиметров в талии помог врач-эндокринолог.