Кинорежиссер Никита Михалков жетско раскритиковал актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом), который поспешно покинул свою родину. По мнению кинематографиста, поведение звезды сериала «9 рота» находится на грани сумасшествия.

Михалков отметил, что Аргтур снимался в его проекте «Утомленных солнцем — 2». По мнению режиссера, Смольянинов себя очень хорошо показал. Он является замечательным и веселым человеком. Поэтому Никита Сергеевич не может понять, что с актером произошло.

«Для меня это не просто удивление, это разочарованием, глубочайшее, на грани сумасшествия, то, что произошло с Артуром Смольяниновым», — удивился Михалков.

Режиссер отметил, что его авторская передача называется «Бесогон». Если есть Бог, то существует и дьявол, рассуждает об изменениях в Смольянинове кинодеятель.