МК: Любовь Успенская порекомендовала дочери Татьяне Плаксиной рожать от донора

Исполнительница Любовь Успенская неоднократно пыталась построить семью, но ее четыре брака не увенчались успехом. Поэтому артистка дала дочери весьма неожиданный совет.

Татьяне Плаксиной звездная мать порекомендовала не выходить замуж. Как считает королева русского шансона, лучше родить от донора. В дальнейшем же можно влюбляться в мужчин «сколько угодно».

Мужчины - сутенеры и альфонсы. Затем общих детей для своей выгоды используют. Шантаж и прочее, - сказала Успенская.

В последнем браке певицы сложилась похожая ситуация. Любовь Залмановна вспомнила, как ее экс-избранник шантажировал ребенком и не пускал в РФ. В Америке исполнительница прожила последние несколько лет.