«МК»: Мать погибшей в ТЦ Кемерово «Зимняя вишня» девочки усыновила мальчика

У Елены Тесленко во время страшного пожара в «Зимней вишне» (Кемерово) погибла дочка и ее экс-супруг. Женщина до сих пор тяжело переживает трагедию и признается, что иногда это возгорание ей ночью снится.

Но она решила, что нужно жить дальше и поэтому усыновила из детского дома ребенка. Для этого женщина прошла обучение в специальной школе для приемных родителей. Елена также призналась, что комната ее дочери остается прежнему неприкосновенной, поскольку так ей становится легче.

Как рассказала дама, после трагедии она не могла дома спокойно сидеть, поэтому устроилась в дом малютки. Там она встретила своего будущего сына. Сейчас мальчику шесть лет.

Напомним, жуткая трагедия произошла 5 лет назад в здании ТЦ «Зимняя вишня». Тогда пожар в Кемерово унес жизни 60-ти безвинных людей, 37 из них — маленькие дети.