Назаров вслед за Галкиным возмутил публику своими шутками на концерте в Израиле

Уволенный из МХТ за антироссийские высказывания Дмитрий Назаров провел концерт в Израиле 24 марта. В одном из интервью актер сказал, что заведенное против него дело сделало его сильнее. Как отметил артист, «одна шестая суши досталась вам, мне осталось пять шестых».

В Ашдоде также состоялось выступление Дмитрия. Оно вызвало у публики неоднозначную реакцию. Концерт Назарова сравнили с выступлением Максима Галкина* (признан иноагентом), когда но пошутил про голову Скабеевой в руках Киркорова.

Зрители заметили, что выступление актера выглядит как попытка превзойти мужа Примадонны с его последними «остротами». К тому же, пользователи поинтересовались, сколько русскоязычных граждан в Израиле были бы готовы заплатить за то, чтобы послушать эти шутки.