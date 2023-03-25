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Николай Басков исполнил песню «Отпусти меня» и довел до слез певицу Таисию Повалий

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Николай Басков исполнил песню «Отпусти меня» и довел до слез певицу Таисию Повалий
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Фото из открытых источников

Народный артист РФ, золотой голос Николай Басков своим пением заставил заплакать исполнительницу из Украины Таисию Повалий. В этот раз певец исполнил композицию «Отпусти меня».

Басков исполнял эту песню в прямом эфире телешоу «Моя мелодия» на телеканале «Россия 1».

«Коль, я плакала. Это очень трогательно! Слезы из меня брызнули. Я долго держалась, держалась как могла, но затем не выдержала, и просто разрыдалась», - сказала артистка.

Как признался Басков, он переволновался, когда увидел рыдания артистки. Певец заявил, что эта песня является знаковой. Для самого Николая хит - особый символ:

«Тая, это наша с тобой мелодия. Она тоже важна для меня».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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