Ольга Орлова показала публике младшую дочь Анну

В начале февраля певица и телеведущая Ольга Орлова во второй раз стала мамой. У 45-летней знаменитости родилась долгожданная дочка. Девочку назвали Анной.

Всего пять дней экс-солистка женской группы «Блестящие» провела в роддоме. После этого звездная мать отправилась домой. Сегодня в социальных сетях ведущая реалити-шоу «Дом-2» показала, как она собирает новорожденную малышку на прогулку.

«Тем временем кто-то собрался на прогулку», — написала под фото Орлова.

На фото дочь артистки лежит в специальном сером прогулочном конверте с цветочным принтом. Украшает его резинка-пояс с бантом. Ольга закутала девочку по всем стандартам тепла, однако так, чтобы Анна смогла видеть во время прогулки окружающий мир.