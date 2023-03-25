Осудившая СВО Лайма Вайкуле испугалась, что больше никогда не сможет петь на русском языке

Лайма Вайкуле заявила, что у нее могут отнять русский язык. 68-летняя латвийская певица планирует и далее зарабатывать на русскоговорящей аудитории.

Артистка со скандалом уехала из РФ после начала СВО. Она заявила, что не поддерживает российские власти. Но видимо Лайма испугалась, что не сможет больше никогда петь на русском.