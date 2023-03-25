От фитнес-марафонов до двух уголовных дел: Как Лерчек попрощалась с многомиллионным состоянием

Скандал с блогером Лерчек набирает обороты. С 2018 года Валерия Чекалина ведет свой блог, где делится умением правильно тренироваться и поддерживать всегда тело в форме. Периодически она проводила марафоны и челленджы. Девушка вложила душу в то, чем занимается.

Состояние звездного семейства оценивается в полтора миллиарда рублей. За несколько лет молодая мать 3-х детей с мужем смогли заработать многомиллионное состояние на тренировках, продажах косметики и рассказах о личной жизни.

Первоначально Лерчика обвинили в неуплате налогов. Эта сумма превышает 310 миллионов рублей. На сегодняшний день речь идет об отмывании денег.

По данным следствия, весной 2021 года Валерия с супругом смогла легализовать более 130 миллионов рублей. Как уточняется, эта денежная сумма имеет преступное происхождение. Есть информация, что помогают супругам отмывать деньги сайты-близнецы: на первом все официально, а платежи с «зеркала» идут на счет в ОАЭ без предоставления покупателю чека.