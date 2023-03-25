Певица Полина Гагарина покинула шоу «Гoлос» прямо посреди эфира из-за рэпера Басты

Гагарина при этом поднялась со своего места и уже направилась к выходу, обходя свое судейское кресло. Сперва Баста не поверил певице и решил, что она спрячется там. Он даже в шутку отметил, что певица не сможет уйти, так как у всех наставников предварительно «забрали паспорта».

Полина злится не просто так. Дело в том, что она всегда поворачивается к сильным конкурсантам. В минувших сезонах все участники охотно шли в ее команду, а в этом году выбор вокалистов чаще падает на Басту или Преснякова.