Певица РФ Валерия заявила, что в браке с Шульгиным была изолирована от друзей и родных

Певица Валерия откровенно рассказала о жизни с бывшим супругом, композитором Александром Шульгиным. От мужа артистка ушла из-за домашнего насилия. Поведение бывшего она назвала манипулятивным, а его поступки были направлены на лишение ее круга общения. Певица осознала, что в то время находилась в токсичных отношениях, она была изолирована от близких, коллег, друзей. Артистка подала на развод в 2002 году. Валерия знает обо всех ужасах домашнего насилия, которым в своей жизни также подвергалась. По словам звезды, в определенный момент она поняла, что нужно от тирана бежать.

Сейчас исполнительница счастлива в отношениях с Иосифом Пригожиным. Пара вместе 20 лет. Познакомились супруги через адвоката, который помогал знаменитости в суде во время развода с Александром Шульгиным и работал при этом с продюсером. Недавно они отметили юбилей семейной жизни.