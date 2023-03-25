Полина Гагарина рассказала в телепроекте «Голос», как Любовь Казарновская «обломала» ей крылья

Полина Гагарина рассказала о том, как Любов Казарновская «обломала» ей крылья. Популярная артистка вспомнила историю из жизни во время беседы с Илоной Красниковой, которая исполнила арию «Я думаю о тебе, любовь моя». Как отметила певица, она столкнулась с критикой от Любови Юрьевной.

Красникова увлекается музыкой с 3-х лет. Ее вокальные данные и талант в телепроекте «Голос» удивили Гагарину и Преснякова. Но все же Владимир отметил, что ей нужно работать над вокальным мастерством, хотя голос у нее необыкновенно красивый. А вот Гагарина рассказала, как когда-то ее раскритиковала Любовь Казарновская в шоу «Призрак оперы».

«Она тогда сидела в жюри и сказала: «Прекрасно Полиночка, у вас точно что-то есть. Запомните: никогда не пойте больше Верди». С тех пор мне обломали крылья», - призналась исполнительница.