Полина Гагарина во время шоу «Голос» устроила спектакль перед публикой

18-летняя Алина Бахшалиева во время нового выпуска шоу «Голос» выбрала команду Басты. Перед этим вокалистка попросила Полину Гагарину исполнить с ней дуэтом песню «Драмы больше нет». Артистка сказала, что после этого участники уходят к другим наставникам. Она оказалась права.

В итоге Полина еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Гагарина сообщила, что «уходит». Баста пошутил, что его коллега не сможет покинуть проект, поскольку организаторы забрали у них паспорта.

Пользователи считают, что в новом сезоне Гагарина ведет себя провокационно и пытается всегда привлечь к своей персоне внимание. Как предполагают фанаты, такую задачу перед ней поставили организаторы, чтобы поднять рейтинг вокального проекта. Другие поклонники уверены, что у артистки такой непростой характер, который она не может скрывать.