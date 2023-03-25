Полина Гагарина заплакала посреди эфира вокального шоу «Голос» из-за действий Басты

Примечательно, что исполнительница часто поворачивается к сильным вокалистам и желает, чтобы они пошли именно в ее команду. Но в этом сезоне конкурсанты чаще выбирают себе в наставники Владимира Преснякова и Басту (Василия Вакуленко).