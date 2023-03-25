Продюсер Рудченко: Лорак придется сменить свою профессию из-за отсутствия альтернатив концертам в России

Ани Лорак придется сменить профессию, ведь альтернативы российским выступлениям у нее за границей нет. В этом уверен продюсер Павел Рудченко.

По словам музыкального критика, звезды создают творчество для той или иной аудитории, а российские и западные слушатели очень отличаются.

В первую очередь, это рынок, для которого они создавали свое творчество. Основной зритель, который платит за творчество, живет в России. Никаким европейцем его не заменить. Если певец отказывается от российского рынка, ему надо поменять профессию, — говорит эксперт.

Рудченко также считает, что у Ани Лорак альтернативы нет. Он напомнил об артистах, которые высказались против СВО и уехали за рубеж. Там они работают на советскую и российскую иммиграцию. Мероприятия звезд будут посещать один или два раза, поскольку за границей аудитория в несколько раз меньше, чем в РФ.