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Психолог заявил, что тяжелобольному Андрею Губину требуется срочная помощь психиатра

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Психолог заявил, что тяжелобольному Андрею Губину требуется срочная помощь психиатра
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Фото из открытых источников

Много лет назад у Андрея Губина выявили левостороннюю прозопалгию лица. Это заболевание нервной системы, которое сопровождается сильными болям. Певец уже отчаялся, поскольку в здоровье вложил более 150 тысяч долларов, но напрасно.

Из-за болезни у артиста появилась мания преследования. Как заявил сам Губин, кто-то ему хочет навредить, поэтому он сменил ни одно место жительства. Ненадолго Андрей уезжал из РФ, но вернулся в Москву, где до сих пор находится.

Психолог Сергей Ланг изучил поведение исполнителя и пришел к выводу, что он страдает от множества психических проблем. Их необходимо срочно решать, пока не поздно. Если не обратится срочно как психиатру, состояние Губина может существенно усугубиться.

Его поведение выдает состояние больного человека, он себя запустил. Ему всерьез кажется, что его преследуют, портят ему жизнь. Он не признает себя больным. Последствия могут быть трагичными. Если у него есть друзья, они должны его отвести к психиатру. Других вариантов нет,- уверен психолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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