Шахназаров: никто из коллег Галкина не осудил пародиста за его шутку о Скабеевой

Зрители Максима Галкина✱ (признан в России иноагентом) должны продолжать снимать его выступления, невзирая на запреты. Об этом сообщил Михаил Шахназаров в своем шоу «Полный абзац» на Ютуб.

После шутки об Ольге Скабеевой, которую телезрители запечатлели на камеру, шоумен предъявил поклонникам требование больше не снимать его концерты. По мнению публициста, таким образом комик продемонстрировал трусость. Журналист призвал публику, напротив, продолжать снимать выступления Максима для того, чтобы в дальнейшем словам юмориста можно было дать правовую оценку, причем не только в РФ, но и за ее пределами.

«Снимайте на концертах Максима Галкина, снимайте. Высылайте нам такие моменты», — обратился к россиянам Шахназаров.

Напомним, ранее Ольга Скабеева тоже ответила на шутку мужа Примадонны. Она назвала юмориста преступником, заявив, что он не является гражданином России.