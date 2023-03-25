Таисия Повалий: «И не расплакаться было невозможно»

Долгое время о Таисие Повалий ничего не было слышно. Недавно артистка объявилась на канале “Россия” в новом шоу. Она появится в новом выпуске программы в эту пятницу.

У каждого героя передачи есть дорогие сердцу мелодии, способные переносить их в прошлое, или возвращать туда, где когда-то были счастливы, соединять с близкими людьми.

Ведущий шоу Николай Басков в новом выпуске пригласит Таисию Повалий. Компанию певице составят Любовь Успенская, Геннадий Хазанов, Алексей Глызин, Ильдар Абдразакова, Ярослав Сумишевский. Когда открылся занавес, звучит мелодия, начинается действо, героев ждут добрые переживания и теплые встречи, поскольку программа «Моя Мелодия» исключительно о дружбе и любив.

«В прозвучавшей мелодии много моей жизни, чувств, событий определенного периода жизни. На съемках была необыкновенная аура, но все тело у меня дрожало, не расплакаться было невозможно», - отметиа певица.