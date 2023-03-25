У утонувшего на Волге актера Георгия Киселева были необычные поминки

Началась церемония прощания в полдень. Друзья и коллеги Киселева прибыли в католическую церковь Петербурга. Отпевание проходило в соответствии со всеми католическими ритуалами. Группа людей несла большие колонки, появившись возле входа в главное здание после того, как гроб с телом был вынесен из церкви.

На другой стороне улицы при этом играла композиция Metallica. После того как гроб с телом актера поместили в машину, толпа осталась еще на несколько минут для того, чтобы послушать Enter Sandman, еще одну композицию легендарной группы.

После возвращения на кладбище близкие и родственники Кисилева устроили вечер памяти. Некоторое время они провели за просмотром кинофильмов с участием покойного Георгия.

В Петербурге прошли похороны Георгия Киселева. Он погиб 20 марта вместе с друзьями из Cream Soda, попытавшись перейти по хрупкому льду р. Волги. С актером попрощались десятки людей, а поминки были весьма необычными.