В Ростове отменили концерты певца Валерия Меладзе и грузинского коллектива Mgzavrebi

Организаторы концертов в галерее «Астор» рассказали, как можно вернуть деньги за отмененные выступления музыкальных коллективов. Вместе с группами «Машина времени», ДДТ, «Мумий Тролль» в списке также появились певец Валерий Меладзе и грузинская группа Mgzavrebi.

Сообщение о возврате потраченных денег за билеты появилось в социальных сетях Rostov Roof Live. Эта команда еще с 2017 года организовывает концерты на крыше “Астор”.

Наш проект 2 года делал все возможное для того, чтобы концерты ДДТ, Валерия Меладзе, Машины времени, Мумий Тролля и Mgzavrebi состоялись. Однако, к сожалению, из-за обстоятельств, независящих от нас, выступления отменены, - написали организаторы.

Также в сообщении подробно написано, как зрители могут вернуть деньги.