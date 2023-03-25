Виктория Лопырева официально расторгла брак с мужем Игорем Булатовым

Виктория Лопырева официально расторгла брак со своим мужем Игорем Булатовым. Об этом пишет «Вокруг ТВ». Как отмечает портал, недавно в семейной паре произошел разлад.

Супруги проживают отдельно друг от друга. Модель при этом не публикует совместных снимков с бизнесменом, переехав в Дубай. Также Виктория никак не афиширует слухи.

Однако знакомые пары сообщили, что на праздновании дня рождения сына супруги держались на расстоянии друг от друга. Они перед камерами делали вид счастливой семьи.

Кроме того, анонимные источники сообщают, что Булатов перестал скрывать, что они с женой живут раздельно. Сама ведущая тоже спровоцировала слухи о разводе. Она написала новый пост о том, как можно сохранить деньги во время развода.