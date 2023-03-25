Владимир Машков получил премию Министерства обороны в области культуры и искусства

Вчера, 24 марта, в Театре Российской Армии состоялась церемония вручения премии Министерства обороны в области культуры и искусства. Награду присуждают деятелям за вклад в развитие культуры в вооруженных силах России, а также за способствующие патриотическому воспитанию населения проекты.

Среди награжденных был худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а также артисты Малого театра. Кроме того, отметили скульптора Виталия Шанова, создателя проекта "Военная история РФ" и многих других. Премию Минобороны присуждают в 9-ти номинациях.

"Бесспорно признание людей, стоящих на острие, на защите нашей Родины, от них внимание и оценка стоит очень дорогого", – сказал народный артист Владимир Машков.