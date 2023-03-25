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Главврач Лев Авербах призвал спасти печень фигуриста Костомарова, чтобы он смог выжить

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Главврач Лев Авербах призвал спасти печень фигуриста Костомарова, чтобы он смог выжить
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Фото из открытых источников

Врачам нужно срочно спасти печень Романа Костомарова, чтобы он выжил. Об этом сообщил главный врач петербургской скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

По словам доктора, вместе с печенью у пациента обычно отказывают почки, поэтому ситуация серьезная.

«Если срочно не принять меры по спасению печени, пациенту выжить будет невозможно. Ситуация тяжелая», — сказал медик.

Доктор добавил, что проблемы с печенью являются следствием полиорганной недостаточности. У пациентов отказывают после этого жизненно важные органы. Как отметил Авербах, сложно представить, как медики справляются со сложившейся ситуацией. 

Также специалист рассказал, что случай фигуриста — один на сто тысяч. Он объяснил, что у Костомарова произошла индивидуальная реакция на коронавирус на фоне сильно ослабленного иммунитета. Впрочем, медик надеется, что врачи «сделают чудо» и олимпийский чемпион по фигурному катанию пойдет на поправку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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