Главврач Лев Авербах призвал спасти печень фигуриста Костомарова, чтобы он смог выжить

Врачам нужно срочно спасти печень Романа Костомарова, чтобы он выжил. Об этом сообщил главный врач петербургской скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

По словам доктора, вместе с печенью у пациента обычно отказывают почки, поэтому ситуация серьезная.

«Если срочно не принять меры по спасению печени, пациенту выжить будет невозможно. Ситуация тяжелая», — сказал медик.

Доктор добавил, что проблемы с печенью являются следствием полиорганной недостаточности. У пациентов отказывают после этого жизненно важные органы. Как отметил Авербах, сложно представить, как медики справляются со сложившейся ситуацией.

Также специалист рассказал, что случай фигуриста — один на сто тысяч. Он объяснил, что у Костомарова произошла индивидуальная реакция на коронавирус на фоне сильно ослабленного иммунитета. Впрочем, медик надеется, что врачи «сделают чудо» и олимпийский чемпион по фигурному катанию пойдет на поправку.