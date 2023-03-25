Звезда кинофильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов обвинил США в развязывании конфликтов

Российский и советский актер Александр Михайлов, который сыграл главную роль в кинофильме «Любовь и голуби», обвинил США в развязывании конфликтов, в том числе украинского. Своим мнением артист РФ поделился с репортерами «Пятого канала».

По словам актера, он уверен в победе российских войск. При этом Михайлов Америку считает виновной в развязывании конфликта.

«Ноги растут от США, я был там пять раз, знаю эту страну», — сказал артист во время церемонии награждения премии Минобороны РФ в области культуры и искусства.

Также кинозвезда выразил свою благодарность всем военнослужащим, волонтерам, медикам, которые находятся на фронте.

«Я душой с нашими ребятами, которые там, на передовой», — резюмировал актер.