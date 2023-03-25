Звезда «Папиных дочек» Мельникова вызвала беспокойство у поклонников депрессивным видом

Дарья Мельникова напугала поклонников своим депрессивным внешним видом. Актриса опубликовала в социальных сетях новые снимки. Звезде «Папины дочки» фанаты стали писать, что она растеряла былую форму. На непростое психологическое состояние артистка впервые пожаловалась после скандала, который был связан с экс-мужем, покинувшим территорию РФ.

Вопросы у подписчиков вызывает стиль Дарьи — серые непримечательные джинсы, мешковатое пальто, шапка. Нашлись хейтеры, предположившие, что Мельникова страдает от депрессии.

На подобные догадки кинозвезда никак не реагирует. Также Мельникова призналась, что не хочет давать интервью. Обеспокоенные фанаты посоветовали своему кумиру посетить врача и чаще гулять на улице.