Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств Европейского союза следует тому курсу, который обозначают американские политики. Он отметил, что идти вразрез с указаниями из США не решаются даже такие крупные государства ЕС, как Франция и Германия.

Однако он считает, что эта ситуация еще может измениться. Он указал на массовые демонстрации во Франции против политики президента Эммануэля Макрона. Также он считает, что и в Германии возможны такие же акции протеста. Можегов полагает, что европейские государства еще могут развернуться к сотрудничеству с РФ.

«Хотя, мне кажется, с нашей стороны, со стороны нашего президента, он все-таки надеется на включение здравого смысла, и все, что мы видим с его стороны, – это очень по касательной растет напряженность, с нашей стороны очень выгодно растет, и что он все-таки надеется на то, что этот пресловутый консенсус Запада сломается по линии здравого смысла», – считает политолог.