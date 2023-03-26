Французский оппозиционный политик Филиппо, ранее входивший в число депутатов европейского законодательного органа, прокомментировал заявление политического руководителя киевского режима Владимира Зелинского по поводу размещения в Белоруссии ядерных ракет из Российской Федерации. Ранее сообщалось, что представители политического руководства Российской Федерации и Белоруссии договорились о размещении на территории Белоруссии ядерных ракет. Зеленский заявил, что РФ взяла Белоруссию в «ядерные заложники».

Филиппо в социальной сети Twitter написал, что американские ядерные ракеты размещены в ряде европейских государств, которые тогда тоже в «ядерных заложниках» у США.

«Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто ядерных боеголовок США, "взяты в ядерные заложники" США, не так ли?!» – написал он.