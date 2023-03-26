«74.RU»: российские врачи назвали семь причин, из-за которых есть яблоки нельзя

Российские врачи изданию «74.RU» назвали семь причин, из-за которых есть яблоки нельзя.

В сыром виде их нежелательно употреблять людям с язвенной болезнью 12-перстной кишки, поскольку содержащаяся кислота будет раздражать слизистую. Также эксперты советуют отказаться от фруктов при индивидуальной непереносимости или аллергиях, гастритах, повышенной чувствительности ЖКТ, повышенной кислотности, некомпенсированном диабете.

Врачи напоминают, что яблоки - полезный продукт. Они не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и улучшают работу головного мозга, повышая гемоглобин.

Для снижения раздражающего эффекта для слизистых фрукты можно термически обработать, запечь в том числе.