Агата Муцениеце: «Мне говорят: „Даже если Павел Прилучный и такой плохой, оставь его в покое“»

Агата Муцениеце недовольна тем, что сторонники Павла Прилучного считают ее откровения о неудачном браке излишними. Актриса не смогла сдержатся и ответила на негативные замечания.

34-летняя артистка периодически делиться подробностями отношений с Павлом. Она утверждает, что они развелись из-за домашнего насилия. В ответ на это недовольные хейтеры пишут сообщения с критикой. Некоторые из них Агата зачитала в новом блоге:

«Говорят мне: «После Прилучного мне перестала нравиться, все мусолит эту тему. Даже если такой он плохой, оставь его в покое». Или такое: «Иногда по выходкам начинает казаться, что у нее проблемы с головой».

Муцениеце отреагировала на негатив:

«Благодаря комментариям обо мне пишут».

Отметим, что недавно актриса подала в суд на Прилучного по поводу раздела совместно нажитого имущества. Она также хочет принудительно выписать бывшего супруга из столичной квартиры.