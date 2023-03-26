Актер Семен Стругачев признался, что родной отец Мариэтты Цигаль-Полищук приревновал его к дочери

Актёр, который в сериале "Раневская" сыграл отца советской артистки, раскрыл интересную деталь, связанную с исполнительницей главной роли.

Сёмен Стругачёв сообщил о ревности отца Мариэтты Цигаль-Полищук к дочери, которая возникла из-за съёмок "Раневской". Как утверждает артист, такие чувства у отца возникли из-за того, что Стругачёв по сюжету является отцом Фаины Георгиевны, роль которой осталась Полищук.

Также он подчеркнул, что ему понравилось играть в этом фильме, поскольку прикоснуться к наследию легендарной советской артистки много стоит.

Сама Мариэтта говорит, что не смогла воплотить бы Фаину Георгиевну, поэтому роль в телесериале является скорее художественным образом. Цигаль-Полищук подчеркнула, что смогла лишь приблизиться к образу Раневской.