Актриса Екатерина Климова появилась на вручении кинопремии в Москве в мини-платье с длинным шлейфом

24 марта 2023 года прошла торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии в столице. Посетила мероприятие в том числе российская актриса театра и кино Екатерина Климова.

На красной дорожке артистка появилась в роскошном наряде. Звезда предстала в ярком платье с длинным шлейфом. Наряд обнажил плечи актрисы, а также подчеркнул ее стройные ноги. Свой образ Екатерина дополнила черными открытыми босоножками на шпильке. Зрители восхитились внешностью Климовой.

Стоит сказать, что знаменитость впервые появилась на людях после слухов о том, что ее бывший супруг, актер Гела Месхи, злоупотреблял спиртными напитками. Информация об этом появилась В Сети благодаря рассказам друзей его экс-избранницы - известной баскетболистки Анны Соколовой.