Актриса Вилкова заявила, что краснела во время знакомства с Народным артистом Машковым

В последней своем интервью актриса Таисия Вилкова, сыгравшая дочь Распутина, рассказала, что чувствовала себя очень неловко во время знакомства с Владимиром Машковым. Звезда телесериала «Отличница» отмечает, что сильно волновалась перед встречей с именитым коллегой.

По словам Вилковой, в тот момент она покраснела и еле выдержала взгляд Народного артиста.

«Уже тогда он был немножко Распутин. Как известно, Владимир Львович любит перевоплощаться, он меня по-распутински как-бы гипнотизировал», — вспоминает Таисия.

Также артистка добавила, что Машков поздоровался с ней, сел напротив, но несколько минут буквально сверлил актрису взглядом. После этого между ними образовалась «некая связь» и они успешно проделали работу над проектом.