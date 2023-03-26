Александр Ревва показал свою 10-летнюю дочь

Шоумен и певец Александр Ревва показал публике 10-летнюю дочь. Исполнитель публично поздравил девочку с очередным днем рождения. Также комик поделился снимками наследницы в социальных сетях.

«С днем рождения, доченька, принцесса, Амели! Я люблю тебя», — подписал фото артист.

Певец вместе со своей женой Анжеликой растит двоих общих детей. Кроме Амели пара воспитывает дочь Алису, ей 15 лет. Александр признавался, что когда он брал новорожденных дочек на руки, у него «текли слезы градом» от счастья.

Ревва после начала СВО перестал вести социальные сети. Он практически не появляется на людях. В СМИ начали распространяться слухи, что шоумен эмигрировал в Испанию, но в конце года артист начал посещать светские мероприятия в Москве и даже давать в РФ концерты.