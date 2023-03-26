Ани Лорак впервые сделала заявление на фоне отмены концерта в Краснодаре

26 марта в городской администрации Краснодара заявили, что концерт Ани Лорак отменен. Как отметили чиновники, артисты, которые поддерживают военнослужащих Украины, не должны работать и зарабатывать в РФ.

В личном блоге певица ответила на заявления мэра Краснодара. Как написала артистка, еще в 2014 году она была вынуждена покинуть родину, поскольку ее захотели воспользоваться в политических целях.

«В 2014 году политические деятели на Украине хотели меня использовать в своих целях, с чем не могла согласиться. В итоге столкнулась с негативными последствиями, о которых знает ближайшее окружение. Мне предоставили два варианта: «Или делать то, что тебе говорят, или в этой стране не будешь петь.

Ультиматум правительства страны, которое прижало меня к стене, стал переломным моментом. Он подтолкнул меня к переезду в РФ. Несмотря на это, Украина всегда в моем сердце. Понимаю, что за мое молчание меня критиковали, осознаю, что это решение можно по-разному трактовать. Никогда не хотела никого задеть и обидеть. Если это произошло, приношу извинения».