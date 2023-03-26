Беременная Зепюр Брутян пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия

Жена Павла Прилучного несколько месяцев скрывала то, что готовится стать матерью. Известно о беременности Зепюр Брутян стало лишь тогда, когда она больше не смогла скрывать огромный живот.

После того, как поклонники узнали об «интересном положении», актриса начала активно делиться подробностями из личной жизни с фанатами. Молодая жена Павла рассказала на днях о своем самочувствии. Как отметила Зепюр, в последнее время она быстро устает, а дискомфорт приносит даже ходьба.

Брутян также опубликовала снимок, на котором выгуливает своих собак. Питомцы – единственное, что заставляет знаменитость ежедневно совершать прогулки. Прилучный во всем поддерживает любимую и все свое свободное время уделяет будущей матери его ребенка.