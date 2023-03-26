«Без тебя время тянется медленно»: выжившая на р. Волге девушка лидера Cream Soda горюет по певцу

В ночь на 20 марта произошла страшная трагедия. Лидер группы Cream Soda скончался. Он провалился под лед на р. Волга в Ярославской области. Артист праздновал день рождения в компании друзей в особняке села Диево-Городище. Накануне состоялось прощание с Свиргуновым. Церемонию провели в закрытом режиме.

Компания решила перейти Волгу. В одну сторону друзья прошли 700 метров благополучно, но на обратном пути 5 человек утонули. Погибли четверо из них: это сам Дмитрий, брат Роман, а также друзья Георгий Кисилев и Аристарх Ухтомский.

Спастись смогла только избранница Дмитрия. Валерия Дерман после перенесенного горя не может говорить. В соцсетях девушка разместила совместный с музыкантом снимок и трогательно подписала фото:

«Хочу тебя обнять, не отпускать. Без тебя время тянется очень медленно».