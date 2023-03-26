Дочь артиста Александра Малинина Устинья рассказала, как жених-иностранец сделал ей предложение

Дочь артиста Александра Малинина откровенно рассказала, чем занимается ее жених и как он ей сделал предложение. Как написала девушка в микроблоге, они с избранником познакомились еще пять лет назад. Однако, несмотря на это, не торопили события.

«Зак — англичанин, работает в финансовой сфере. В феврале съездили в Париж, он предложение сделал в одном из ресторанов. Все было красиво, романтично, достойно! Познакомились в Лондоне», — призналась Устинья.

Дочь Малинина также добавила, что у них с возлюбленным будет большая свадьба. Впрочем, дату и место проведения свадебноготоржества девушка не назвала.

О помолвке звездной наследницы стало известно еще месяц назад, 26 февраля. Устинья сообщила об этом в соцсетях, показав фанатам кольцо с драгоценным камнем от возлюбленного.