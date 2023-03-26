E1.RU: Последние минуты жизни екатеринбурженки, убившей двух своих детей, попали на видеозапись

Появилась видеозапись последних минут жизни екатеринбурженки. Наталия сперва убила двух двух маленьких детей, а затем сама свела счеты со своей жизнью. На страшных кадрах видно, как женщина поднимается на лифте многоэтажки по адресу Техническая 148. Рядом с ней заходят в подъезд другие люди.

Никто из жителей дома ничего не подозревает. Сама молодая мать выглядит весьма спокойной. Момент, где женщина гибнет, а также реакция окружающих тоже попали на видео. Его публикует портал E1.RU (18+).

По информации областного Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних. По некоторым данным, ранее Наталия уже пыталась свести счеты с жизнью, но тогда ее удалось спасти. Не исключено, что женщина страдала душевной болезнью.