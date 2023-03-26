«Я ушла на третьей песне»: врач-нарколог назвал причину позора певицы МакSим на концерте в Сочи

Концерт певицы МакSим на Красной Поляне в Сочи был сорван. Артистка что-то шептала в микрофон, а после этого вовсе оставила микрофон и ушла за кулисы.

«Я ушла на третьей песне, хоть было оплачено, не смогла слушать это», — высказалась зрительница.

Врач-нарколог прокомментировал недавний инцидент. В студии передачи «Ты не поверишь!» Алексей Казанцев заявил, что возможно артистка употребляет психоактивные вещества, к примеру антидепрессанты либо противоаллергические препараты, которые вызывают сонливость и спутанность сознания.

При этом от отмечает, что никаких явных признаков признаков алкогольного опьянения не нашёл. По словам нарколога, пьяные люди обычно пытаются быть более громким, а не шепчут, как это делала исполнительница.