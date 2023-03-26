Юлия Ефременкова экстренно госпитализирована с полугодовалым сыном

Сыновья экс-участников реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура появились на свет раньше срока. Поэтому после рождения дети провели некоторое время в реанимационном отделении под присмотром врачей.

В конце марта состояние одного из близнецов ухудшилось, поэтому пара решила вызвать скорую помощь. В тоге полугодовалого сына госпитализировали вместе с матерью.

В личном блоге Мондезир пожаловался, что медики ведут себя безответственно. По словам молодого отца, его сыну сделали укол без взятия каких-либо анализов.

Также до сих пор сыну не сделали рентген, хотя обещали, что процедуру проведут в экстренном порядке. Волнуется муж Юлии по поводу того, что в палате, где находится ребенок, невероятная жара.