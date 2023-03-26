Юмористка Мария Кравченко раскритиковала Марию Погребняк на «Новых звёздах в Африке»

Экс-участница КВН Мария Кравченко раскритиковала супругу известного российского футболиста Марию Погребняк. Мария Кравченко не так давно присоединилась к участникам реалити-шоу "Новые звёзды в Африке", успев вписаться в новый коллектив.

Бывшая участница Comedy Woman ввязалась в конфликт с Погребняк. Жена футболиста решила окунуться в воду, и её едва не унесло течением. Многодетная мать стала барахтаться и попыталась зацепиться за камни. К счастью, на месте оказался музыкант Торнике Квитатиани, который спас девушку.

Кравченко же не поверила искренность барахтающийся в воде коллеги. Юмористка решила, что Мария таким образом всего лишь захотела привлечь к себе внимание. Кравченко уличила блогера во лжи. Кстати, также не поверили в сцену с тонущей Погребняк Наталья Медведева.