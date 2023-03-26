Какая красотка: Асмус показала подросшую дочь от Харламова и покорила пользователей Сети

Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые стали родителями в 2014 году. Тогда на свет появилась дочь Анастасия. После развода девочка живет с матерью, о чем сама актриса зачастую рассказывает в соцсетях.

Недавно артистка поделилась новым фото с 9-летней наследницей. Оно было сделано в честь 8 марта. На фотографии они позируют в кинотеатре. Настя при этом красуется розовым бомбером.

Фанатов привлекла публикация Асмус. Они отметили, что дочь Кристины сильно повзрослела и становится похожа на мать. По мнению поклонников, девочка вырастет настоящей красавицей и добьется успехов в модельном или актерском поприще.

«Какая Настя невероятная красотка»,

«У вас очень красивая дочка»,

«Настя точно станет моделью, вся в мать».