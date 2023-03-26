Известный британский актер, который еще является послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум (известне по фильмам «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря») прибыл на Украину. Он приехал в Киев с гуманитарной миссией. Об этом сегодня пишет МК.

Как стало известно из источников, о своем приезде артист оповестил подписчиков в социальных сетях. По словам самого Орландо, последний раз он был в Украине еще в 2016 году. С того времени, как говорит актер, страна сильно изменилась.

"Сегодня прибыл в Украину после первой в 2016 году поездки. Никогда не думал и не ожидал, что война распространится по всей стране с того времени, как был там", - написал Орландо.

Также он добавил, что в рамках поездки навестил детей в одном из укрытий, которые обустроены прямо в метро.